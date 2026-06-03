Lenovo oggi ha annunciato l'implementazione di una piattaforma infrastrutturale basata sull'IA quasi in tempo reale per la FIFA World Cup 2026™ per consentire la distribuzione video IPTV (Internet Protocol Television) a bassissima latenza, oltre alla tradizionale trasmissione via cavo e satellitare, la fornitura di contenuti intelligenti e il processo decisionale mission-critical nell'ecosistema e nelle attività dell'evento.

Mentre l'evento sportivo più grande al mondo si prepara per una scala senza precedenti, che spazia da tre Paesi ospiti, con 48 squadre e il coinvolgimento di circa 6 miliardi di tifosi—FIFA, emittenti ed operatori di eventi trarranno vantaggio da un ambiente live, sempre attivo, progettato per dare prestazioni ai massimi livelli.

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Samantha Finnegan

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