Svante Technologies Inc. (Svante), azienda integrata, orientata a una missione, specializzata nella gestione integrata del carbonio, oggi ha annunciato che la sua tecnologia con filtro assorbente solido progettato con nanoingegneria è stata candidata all'elenco di 2026 World Changing Ideas di Fast Company, uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo per le innovazioni che affrontano le sfide in ambito climatico e della sostenibilità.

L'onore riconosce la piattaforma di filtri proprietari di Svante, che consente la cattura e la rimozione ad alte prestazioni di CO₂ dalle emissioni industriali nell'atmosfera, oltre ad altre applicazioni di separazione di gas critici, soprattutto laddove i processi chimici non funzionano adeguatamente.

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