Ogni volta che i dipendenti selezionano File > Stampa per inviare documenti alle stampanti, salvarli in formato PDF o scannerizzarli in cartelle non gestite, i dati aziendali assumono una forma non strutturata e si oscurano silenziosamente. I "dark data" sfuggono ai controlli di conformità, aggirano i flussi di lavoro basati sull'IA e si trasformano rapidamente in un rischio.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260622843836/it/

Vasion is the Intelligent Print Automation leader making digital transformation attainable for all by eliminating print servers, consolidating print environments, digitizing and automating workflows.

Gartner ® segnala che "circa l'80% delle informazioni aziendali non è strutturata, sparpagliata tra documenti, file e contenuti multimediali in decine di sistemi". Gartner ® prevede inoltre che "entro il 2028, le grandi aziende triplicheranno la loro capacità di dati non strutturati nelle loro sedi cloud in loco, edge e pubbliche". L'IA sta accelerando questa tendenza, non invertendola: quando i dipendenti utilizzano strumenti IA per generare documenti di grandi dimensioni in volumi superiori e continuano a inviarli tramite il flusso di lavoro File > Stampa, il problema diventa più serio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260622843836/it/

Contatto per i media:

Nadia Romero

Senior manager PR e comunicazioni aziendali, Vasion

Nadia.romero@vasion.com

Tel. 315-708-4975





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire