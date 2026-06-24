Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o la "Società"), fornitore leader di soluzioni software solari ed energetiche intelligenti, oggi ha annunciato che YASNO , fornitore di elettricità in Ucraina, è il cliente di livello enterprise che più di recente ha implementato la piattaforma Tigo Predict+ . La piattaforma energetica basata sull'AI consente agli operatori dei servizi di pubblica utilità di adattarsi alle sfide della domanda del mondo reale, bilanciando le fonti rinnovabili con il carico di base. Predict+ al momento gestisce oltre 650 GWh e offre ai clienti una precisione del 97,5% nelle previsioni.

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Technica Communications

Luis de Leon

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