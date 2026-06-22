Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale per i viaggi e le spese aziendali gestita con l'IA, ha lanciato oggi Navan Events . La piattaforma unificata ottimizza la ricerca dei luoghi, i viaggi dei partecipanti e i report finanziari per riunioni ed eventi aziendali.

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All-in-one solution integrates venue sourcing, travel booking, event management and spending analytics

La gestione tradizionale degli eventi si basa su processi manuali e strumenti disparati, generando ostacoli amministrativi e difficoltà in materia di conformità. Navan Events ambisce a risolvere tali problemi mediante la centralizzazione dell'intero ciclo di vita dell'evento in un'unica esperienza fluida.

"Navan semplifica la vita dei nostri utenti affinché possano concentrarsi sull'esperienza anziché sul processo", ha dichiarato Galen Grady, Vicepresidente senior e direttore generale di Navan Events.

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