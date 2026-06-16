La Digital Cooperation Organization (DCO), la prima organizzazione internazionale indipendente al mondo dedicata alla crescita inclusiva e sostenibile dell'economia digitale, ha annunciato oggi il lancio della Global Expert Community (GEC) , una nuova piattaforma pensata per mobilitare competenze specialistiche e promuovere la collaborazione internazionale a sostegno di iniziative digitali di grande impatto negli Stati membri della DCO e oltre.

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Digital Cooperation Organization Launches Global Expert Community to Accelerate International Digital Cooperation (Graphic: AETOSWire)

La GEC riflette il costante impegno della DCO nel trasformare la cooperazione digitale in azione, ampliando l'accesso alle competenze specialistiche e rafforzando la collaborazione tra settori e oltre i confini nazionali. Mentre la trasformazione digitale sta ridefinendo le economie e le società in tutto il mondo, la Community è stata concepita per convertire le prospettive globali e le competenze pratiche in soluzioni innovative che accelerino il progresso verso economie digitali più inclusive e sostenibili.

Deemah AlYahya, Segretaria generale della DCO, ha dichiarato: "Le sfide digitali di oggi richiedono una collaborazione più forte e l'accesso a competenze diversificate. Grazie alla Global Expert Community, stiamo creando una piattaforma che trasforma la conoscenza in un impatto concreto e rafforza la nostra capacità collettiva di costruire economie digitali più inclusive, resilienti e pronte per il futuro".

"Riunendo esperti provenienti da diversi settori e regioni, puntiamo ad accelerare lo scambio di conoscenze, a promuovere la collaborazione e a sostenere lo sviluppo di soluzioni pratiche che generino un impatto significativo e misurabile attraverso la cooperazione digitale internazionale", ha aggiunto.

Gli esperti all'interno della GEC contribuiranno attraverso dialoghi tra esperti e discussioni strategiche, iniziative di sviluppo delle capacità, contributi consultivi e lo sviluppo di risorse di conoscenza pratica a supporto di un processo decisionale informato e di un'attuazione efficace. La Community sostiene le competenze in un'ampia gamma di priorità dell'economia digitale, tra cui Intelligenza Artificiale, Commercio Digitale, Investimenti Digitali, Dati e Infrastrutture Digitali, Talenti e Competenze Digitali, Politica e Governance dell'Economia Digitale, Tecnologie Emergenti, Inclusione e Innovazione Digitali, Sicurezza Informatica e Fiducia e Trasformazione e Adozione Digitali.

La partecipazione è volontaria, con opportunità di coinvolgimento attivate in base alle esigenze dell'iniziativa e alla pertinenza delle competenze. Sono ora aperte le candidature a livello globale per professionisti qualificati provenienti da enti governativi, organizzazioni internazionali, istituzioni accademiche, settore privato, società civile e professionisti indipendenti.

Attraverso la GEC, la DCO mira a rafforzare la collaborazione internazionale e a sbloccare nuove opportunità per gli esperti di tutto il mondo, affinché possano contribuire con le loro conoscenze e intuizioni alla definizione di soluzioni pratiche e di grande impatto per il futuro dell'economia digitale.

Le candidature sono ora aperte: esperti, ricercatori, specialisti e leader del settore interessati possono presentare la propria candidatura qui .

*Fonte: AETOSWire

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Ahmed Bayouni

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