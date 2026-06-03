HTEC , la società globale specializzata nella progettazione e nello sviluppo di prodotti digitali basati sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Xsolis, azienda tecnologica basata sull'IA che riduce gli sprechi amministrativi permettendo la collaborazione tra fornitori di servizi sanitari ed enti paganti.

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HTEC, the global AI-first engineering and digital product development company, today announced a strategic partnership with Xsolis, an AI-driven technology company that reduces administrative waste by enabling collaboration between healthcare providers and payers.

Nei sistemi sanitari, determinare se un trattamento sia necessario dal punto di vista medico, il livello di assistenza richiesto da un paziente e se le cure verranno approvate rimane un processo lento, manuale e spesso disomogeneo. Nota come gestione dell'impiego delle risorse, questa funzione sta al centro delle operazioni sanitarie, ma dipende ancora in gran parte da dati frammentari, verifiche manuali e giudizi soggettivi.

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