Kristian Sallinen è stato nominato Direttore Principale e Direttore Artistico dell'Orchestra Filarmonica di Tampere. Il neodirettore inaugurerà il mandato triennale nell'agosto 2027, raccogliendo l'eredità del direttore britannico Matthew Halls. Sallinen dirigerà un minimo di 7–8 programmi ogni stagione, assieme ad altri progetti artistici, diventando il tredicesimo Direttore Principale dei 96 anni di storia dell'orchestra finlandese.

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Conductor Kristian Sallinen will begin his tenure as the new Chief Conductor of the Tampere Philharmonic Orchestra in August 2027. Photo: Antti Rintala.

L'ultima apparizione di Sallinen a Tampere risale al settembre 2025, quando condusse la Suite da Der Rosenkavalier di Richard Strauss e il Concerto for Orchestra di Magnus Lindberg. Sallinen tornerà sul podio di Tampere questo settembre per dirigere un programma di musica finlandese che vede protagoniste composizioni di Jean Sibelius, Kaija Saariaho e Väinö Raitio.

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Eija Oravuo

General Manager, Tampere Philharmonic Orchestra

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