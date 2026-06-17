Klarna, banca digitale e fornitore di pagamenti a livello globale, ha stretto una collaborazione con Bolt, la piattaforma europea di mobilità condivisa, per portare le opzioni di pagamento di Klarna direttamente nell'app di Bolt. In Svezia, Germania, Finlandia e Norvegia, gli utenti possono ora pagare per il trasporto in auto e in scooter con Klarna, oltre all'autonoleggio in Germania.

L'integrazione si basa su pagamenti tokenizzati, che permettono agli utenti di pagare attraverso le loro credenziali salvate senza dover reinserire i dettagli ad ogni spostamento. In tutti e quattro i mercati, i clienti possono scegliere di pagare la tariffa per intero o a rate mensili con Klarna.

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