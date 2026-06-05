Kinaxis® (TSX: KXS), leader globale nell'ambito della pianificazione e dell'orchestrazione della supply chain end-to-end, ha annunciato oggi i vincitori della sua edizione dei Customer Awards 2026. Arrivati ormai alla loro ottava edizione, questi premi sono stati consegnati dal vivo durante Kinexions North America, la conferenza globale di riferimento organizzata da Kinaxis, che riunisce i leader della supply chain di tutto il mondo.

I premi annuali mettono sotto i riflettori le organizzazioni e le persone che stanno ridefinendo il concetto di ciò che è possibile all'interno delle moderne supply chain. I vincitori stanno generando innovazione, rispondendo con agilità e offrendo veri risultati commerciali tramite la piattaforma Kinaxis Maestro™.

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