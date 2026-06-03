Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , leader globale nella pianificazione e orchestrazione della supply chain, oggi ha introdotto il Forward Deployed Engineering (FDE), un nuovo modello di coinvolgimento che nasce per aiutare le imprese a rendere operativa l'AI e a trasformare le decisioni in risultati commerciali quantificabili. FDE riflette la più ampia visione di Kinaxis verso l'orchestrazione delle operazioni, un approccio che coordina segnali, decisioni, azioni e formazione a livello dell'intera organizzazione e a un ritmo talmente rapido da modificare i risultati.

Il discorso di apertura del CEO Razat Gaurav in occasione di Kinexions , la conferenza globale dell'azienda dedicata ai clienti, sarà trasmesso in diretta in streaming in tutto il mondo il 2 giugno, alle 11:30 EST, tramite LinkedIn Live .

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