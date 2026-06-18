Kinaxis ® Inc. (“Kinaxis” o la “Società”) (TSX:KXS), leader globale nella pianificazione e orchestrazione end-to-end della supply chain, ha ricevuto l'approvazione per tutte le risoluzioni presentate agli azionisti all'Assemblea annuale e speciale degli azionisti (l'“Assemblea”), secondo la definizione nella circolare informativa dell'amministrazione della Società del 5 maggio 2026 (la “Circolare”).

1. Elezione degli amministratori

Gli azionisti hanno votato per eleggere tutti gli otto amministratori nominati al consiglio di amministrazione di Kinaxis, che resteranno in carica fino alla fine della prossima assemblea annuale degli azionisti della Società o fino all'elezione o alla nomina dei loro successori.

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