Il Ministero delle PMI e delle startup (MSS) sudcoreano ha aperto il periodo di presentazione delle candidature alla K-Startup Grand Challenge (KSGC), il principale programma di accelerazione del paese sostenuto dal governo per le startup internazionali che si rivolgono alla Corea e all'Asia. Dal 2016, KSGC ha attirato 21.537 candidati da oltre 100 paesi, affermandosi come uno dei programmi in entrata più noti al mondo.

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Il Ministero delle PMI e delle startup (MSS) sudcoreano ha aperto il periodo di presentazione delle candidature per la K-Startup Grand Challenge 2026, un programma di accelerazione globale per startup sostenuto dal governo che fornisce assistenza end-to-end alle startup internazionali (Immagine: KSGC)

Un ciclo completo per il percorso di accelerazione

A differenza dei programmi tradizionali che si concentrano su un unico momento dell'ingresso sul mercato, KSGC 2026 guida le startup dall'ingresso sul mercato all'espansione in Corea, con un percorso in formato ibrido, online o in persona, e un Demo Day organizzato in Corea.

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