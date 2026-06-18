JTB Corp. ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione della totalità delle azioni di All Wise Holdings Pte. Ltd., l'operatore di EXO Travel Group, una DMC (Destination Management Company) leader con sede a Bangkok in Asia. L'acquisizione verrà perfezionata tramite una società del gruppo JTB nella regione Asia-Pacifico.

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EXO Travel opera all'interno del settore B2B, principalmente nella regione Asia-Pacifico. Per oltre 30 anni, ha mantenuto livelli costanti di elevata soddisfazione dei clienti sulla base di fiducia, risultati raggiunti e servizio di elevata qualità. L'azienda vanta una forte presenza del marchio nei mercati prosperi di Europa, America del Nord e Australia, dove la fiducia delle società partner contribuisce notevolmente al suo valore.

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