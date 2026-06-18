Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM), azienda leader nell'innovazione nel settore dell'abbigliamento, delle calzature, degli accessori e dell’attrezzatura per le attività all'aperto, oggi ha annunciato che Joe Vernachio sarà il prossimo presidente di SOREL. Fondata nel 1962, SOREL è un leader nelle calzature funzionali e sportive indossabili ovunque, dalla tundra alle vie di New York.

“Siamo entusiasti di riavere Joe Vernachio tra noi, nella famiglia di Columbia Sportswear”, ha dichiarato Tim Boyle, AD e Presidente del consiglio di amministrazione. “Joe è un leader eccezionale, in grado di costruire sui grandi risultati raggiunti, sul talento e sullo slancio presenti in SOREL”.

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Mary Ellen Glynn

Direttore senior, Comunicazioni aziendali

Columbia Sportswear Company

mglynn@columbia.com





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