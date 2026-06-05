JCÖNTENTS rilascia GOPin, l'app gratuita per lo smartphone il 1° giugno!

JCÖNTENTS Co., Ltd. (Kyoto Prefecture; Rappresentante: Takamasa Yoshimitsu) rilascia l'app gratuita GOPin per gli smartphone il 1° giugno!

GOPin è un'app di navigazione multilingue completamente nuova che connette i turisti che visitano il Giappone con i tassisti locali attraverso un QR code. Gli utenti non dovranno far altro che scegliere dove vogliono andare sulla mappa e mostrare il QR code.

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GOPin!

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JContents Co., Ltd.

TAKAMASA YOSHIMITSU

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FAX: 81-075-953-5721

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