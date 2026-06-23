Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale gestita dall'IA per i viaggi e le spese commerciali, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da ISOPLUS , un produttore leader di sistemi di tubature pre-isolate per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, per consolidare il suo programma globale di viaggi e spese.

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Leading manufacturer of pipe systems deploys AI-powered platform to establish policy control, eliminate manual accounting, and drive measurable cost savings

In seguito al successo della partnserhip di Navan con il più grande Viessmann Generations Group , ISOPLUS ha deciso di consolidare le proprie operazioni di viaggio e spese con Navan, riducendo al minimo l'elevato numero di spese e i viaggi non gestiti.

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