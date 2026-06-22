In occasione della 17a AUTOSAR Open Conference (AOC) di Shanghai, iSOFT (iSOFT Infrastructure Software Co., Ltd.) ha contribuito con il proprio sistema operativo proprietario per la guida intelligente come base di codice globale per la Common Adaptive Platform Implementation (CAPI) di AUTOSAR, un punto fondamentale nell'evoluzione del settore dei veicoli intelligenti a livello globale.

"Si tratta di una svolta epocale: è il passaggio da un approccio orientato agli standard a uno orientato ai codici, per rispondere alle nuove esigenze industriali dell'era della connettività intelligente", è il commento di Liu Hongqian, direttore generale di iSOFT. "L'open source consente la collaborazione, ma deve soddisfare i requisiti di sicurezza e performance di livello automotive. iSOFT per prima ha trasformato EasyXMen in una risorsa open source e CAPI consolida questo impegno. È la prima base di codice standard internazionale creata da un'azienda cinese, con la saggezza cinese che si diffonde a livello globale. Grazie a CAPI le imprese internazionali possono sviluppare programmi a partire da un'unica base di codice, riducendo significativamente i costi di adattamento".

Joachim Langenwalter, portavoce di AUTOSAR, ha sottolineato la posizione dominante del colosso asiatico: "La Cina è il più grande mercato automobilistico al mondo, con 30 milioni di veicoli prodotti ogni anno. Altri paesi stanno monitorando attentamente le tecnologie sviluppate in Cina. iSOFT ha sfruttato la 'velocità cinese' per gettare le basi di CAPI, consentendo alle specifiche e al codice di evolversi di pari passo con cicli di feedback più brevi. AUTOSAR supera i confini geopolitici, e questa base di codice unificata sarà utilizzata in tutto il mondo".

Patrick Will, responsabile del marketing e della gestione prodotti SW presso Infineon, ha sottolineato questa trasformazione sempre più rapida: "Il passaggio all'open source è sempre più rapido e la mentalità nel settore automotive sta cambiando. iSOFT e Infineon condividono una visione comune: semplificare i processi di sviluppo software. La nostra piattaforma DRIVECORE integra il middleware iSOFT con i livelli software e hardware di Infineon, per consentire ai clienti di dare inizio ai loro progetti all’insegna della rapidità e senza sottostare a vincoli in termini di licenze. Lo sviluppo 'Cina per la Cina' è sempre più critico, ma la collaborazione globale è fondamentale: non ha senso innalzare muri".

Yu Peng, direttore generale di XPENG Motors Technical Center, ha illustrato il valore di CAPI: "Propone tre vantaggi strategici per gli OEM: riduzione dei costi ridondanti, maggiore sicurezza della supply chain e accelerazione della collaborazione nell'ecosistema. CAPI risolve la tensione strutturale che porta all’eccessiva lentezza nell’evoluzione del software fondamentale, mentre i livelli superiori vengono aggiornati in settimane. Fornisce una 'base comune' per i fornitori di chip e di software e per le case automobilistiche, che possono dedicarsi allo sviluppo congiunto utilizzando la stessa base. Le pratiche di produzione di massa cinesi ora promuovono gli standard globali, con gli standard globali che servono meglio la Cina".

Con oltre 25 milioni di unità distribuite su più di 300 modelli di veicoli, l’OS targato iSOFT arricchisce lo scenario mondiale con il suo middleware collaudato in produzione attraverso il framework aperto e collaborativo di CAPI per l'era dei veicoli definiti dal software.

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iSOFT

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Susan Yang

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