ISO/TC 251, la commissione tecnica internazionale che prepara la serie di norme ISO 55000 per la gestione degli asset, ha pubblicato un caso di studio profilando la metodologia della certificazione integrata di Ampowr. Preparata da NEN, l'ente olandese di normazione, lo studio è attualmente disponibile al pubblico nella libreria dei casi studio ISO/TC 251, assieme ai profili di Rijkswaterstaat, US Army Corps of Engineers, Novo Nordisk e Veolia.

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