IQM Finland Oy , un leader globale nei computer quantistici superconduttori full-stack (“IQM”, “IQM Quantum Computers” o la “Società”) e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), azienda di acquisizioni per scopi speciali (“RAAQ”), oggi hanno annunciato un ulteriore impegno di investimento PIPE da parte di Ilmarinen relativamente alla combinazione aziendale annunciata in precedenza tra IQM e RAAQ.

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IQM quantum computer

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