IQM Quantum Computers, il leader globale nei computer quantistici superconduttori, oggi ha annunciato le nomine del Dott. Craig Ciesla a Direttore tecnologico (CTO) e della Dott.ssa Inés de Vega a Direttore Scientifico, che lascia il ruolo di Vicepresidente di Quantum Solutions, rafforzando così la leadership di IQM, in vista della quotazione Nasdaq prevista a seguito di una fusione con Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ).

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From left to right: Dr Inés de Vega, Chief Scientist, and Dr Craig Ciesla, Chief Technology Officer.

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