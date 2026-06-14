IQM Quantum Computers, azienda leader globale di computer quantistici superconduttori, oggi ha annunciato la nomina di Barbara Venneman al suo consiglio di amministrazione. Venneman arricchisce la competenza del CdA nella trasformazione digitale, nella commercializzazione della tecnologia aziendale e nell'ampliamento globale dell'azienda, proprio mentre IQM espande la propria presenza commerciale in tutto il mondo. Inoltre, il CEO e Co-fondatore Jan Goetz sostituirà il Co-fondatore Juha Vartiainen come Fondatore rappresentante nel CdA di IQM.

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IQM Appoints Barbara Venneman, Vanguard Board Director and Former Global Head of Deloitte Digital, to its Board of Directors

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