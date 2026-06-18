L’Oak Ridge National Laboratory (ORNL) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti oggi ha messo in servizio Pathfinder, il primo computer quantistico acquistato sul mercato dall’ORNL, sviluppato e installato da IQM Quantum Computers.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616912036/it/

IQM's first U.S. quantum computer is live — at DoE Oak Ridge National Laboratory.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260616912036/it/

Referente per i media

E-mail: press@iqm.tech

Cellulare: +358 (0) 50 479 0845





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire