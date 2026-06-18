IQM Quantum Computers Oy (f/k/a IQM Finland Oy), un leader globale nei computer quantistici superconduttori ("IQM," "IQM Quantum Computers" o la "Società") full-stack, oggi ha annunciato che la sua presentazione al Capital Markets Day è ora disponibile sul sito degli investitori di IQM all'indirizzo https://iqm.tech/ir/IQM-CapitalMarketDay-2026.pdf , a seguito dell'evento ospitato da Nasdaq MarketSite a New York il 15 giugno 2026. Il webcast nella versione finale successiva a revisione sarà pubblicato e reso disponibile nei prossimi giorni sul sito dell'azienda alla pagina dei rapporti con gli investitori.

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IQM CEO and Co-founder Jan Goetz presenting the company's growth strategy, technology roadmap, and commercial vision at the inaugural Capital Markets Day at Nasdaq MarketSite.

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