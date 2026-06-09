IQM Finland Oy, leader globale nei computer quantistici superconduttori ("IQM", "IQM Quantum Computers" o la "Società"), e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una società di acquisizione a scopo speciale ("RAAQ"), oggi hanno annunciato che la Securities and Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti ha dichiarato che il 5 giugno 2026 è entrata in vigore la dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 (la "Dichiarazione di registrazione") relativa alla rispettiva combinazione aziendale annunciata in precedenza.

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IQM Radiance quantum computer

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti di RAAQ sulla proposta di combinazione aziendale (l'"Assemblea generale straordinaria") avrà luogo il 25 giugno 2026.

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