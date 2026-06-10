IQM Quantum Computers, il leader globale nei computer quantistici a superconduttori, ha sviluppato un nuovo codice per la correzione degli errori quantistici che permette di ottenere percentuali di errore logico inferiori fino a tre ordini di grandezza rispetto al codice di superficie, richiedendo inoltre fino a otto volte meno qubit fisici.

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IQM´s breakthrough technology, called barbell codes.

A differenza di molti approcci alla correzione degli errori quantistici alternativi e ad alte prestazioni, il nuovo codice mantiene inoltre una complessità dell'hardware relativamente bassa a confronto, costituendo un notevole passo avanti verso il calcolo quantistico tollerante dei guasti.

La correzione degli errori quantistici rimane una delle sfide fondamentali nella corsa verso il calcolo quantistico applicato.

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