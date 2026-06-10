Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker globale automatizzato, oggi ha annunciato il lancio dei Commission-Free ETF (fondi negoziati in borsa) nell'ambito della sua funzione Recurring Investment per singoli investitori idonei nello Spazio Economico Europeo. Gli investitori ora possono accedere a oltre 500 ETF iShares senza commissione di BlackRock, che coprono un'ampia gamma di classi di attività e strategie, tra cui obbligazioni, azioni, temi e settori.

Gli ETF iShares disponibili sulla piattaforma IBKR danno ai singoli investitori un modo accessibile ed efficiente in termini di costi di costruire portafogli ben diversificati. Poiché gli investitori non pagano commissioni di trading, una maggiore porzione del loro capitale rimane investito, accumulandosi nel tempo, mentre un'ampia selezione di fondi in varie classi di attivi rende facile costruire e riequilibrare i portafogli.

Gli ETF iShares sono disponibili senza commissione attraverso la funzione Recurring Investments di IBKR, consentendo agli investitori di automatizzare i loro periodici contributi ETF. I clienti possono scegliere ETF individuali o portafogli di ETF, fissare un importo del contributo e un programma regolare e investire in un'ampia gamma di ETF UCITS iShares a partire da soli 10 euro, senza pagare commissioni di trading. Questo dà agli investitori la flessibilità di gestire i propri investimenti ricorrenti ETF in modo indipendente, con pieno controllo su come e quando investire.

Kevin Keller, AD di Interactive Brokers Ireland Limited, ha così commentato:

"Gli investitori dovrebbero riuscire a creare portafogli diversificati, a lungo termine senza dover pagare per farlo. Offrendo ETF iShares senza commissione assieme alla nostra gamma completa di mercati globali su un'unica piattaforma, diamo agli investitori europei un modo efficiente in termini di costi per far fruttare una parte maggiore dei propri risparmi e mantenerla investita nel tempo".

Christian Bimueller, Responsabile della distribuzione digitale per l'Europa continentale in BlackRock, ha aggiunto:

“Le ultime offerte di Interactive Brokers riflettono una chiara tendenza in tutta Europa, con un maggior numero di singoli investitori che si rivolgono agli ETF per le loro semplicità, diversificazione ed economicità. Quando sono utilizzati in piani di investimento ricorrente, nei quali le persone investono regolarmente un importo fisso, gli ETF cambiano il modo in cui le persone investono, rendendo più facile iniziare, costruire un habitat nel tempo ed eliminare la pressione del tentare di scegliere il momento migliore per investire. Insieme, portano l'investimento a portata di molte più persone, aiutando i singoli individui a intraprendere il primo passo mantenere i propri fondi investiti nel tempo. BlackRock fa parte di questo cambiamento da molti anni, aiutando a rendere l'investimento un'azione più semplice e più ampiamente disponibile a milioni di persone in più che cercano di far fruttare il loro denaro e di assumere il controllo del loro futuro finanziario”.

Secondo lo studio People & Money 2025 di BlackRock, gli ETF stanno crescendo a un ritmo annuale del 19% dal 2022 e sono oggi il terzo veicolo di investimenti più diffuso in Europa, riflettendo il cambiamento sempre più rapido verso investimenti economici e trasparenti tra i singoli investitori.

La disponibilità dei prodotti varia tra gli affiliati di Interactive Brokers e il Paese di residenza del cliente.

Per maggiori informazioni, visitare: Commission-Free ETFs

Gli investitori meglio informati scelgono Interactive Brokers

Informazioni su Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) è una società membro dell’S&P 500. Le sue affiliate forniscono esecuzione automatizzata degli ordini di scambio e custodia di titoli, materie prime, valute estere e contratti previsionali, 24 ore su 24, su oltre 170 mercati in numerosi Paesi e valute, attraverso un’unica piattaforma integrata per clienti in tutto il mondo. Serviamo investitori individuali, hedge fund, gruppi di trading proprietario, consulenti finanziari e introducing broker. I nostri quattro decenni di focus su tecnologia e automazione ci hanno permesso di dotare i nostri clienti di una piattaforma straordinariamente sofisticata per la gestione dei loro portafogli di investimento. Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti prezzi di esecuzione vantaggiosi e strumenti per il trading, la gestione del rischio e del portafoglio, oltre a servizi di ricerca e prodotti di investimento, il tutto a costi bassi o nulli, mettendoli nelle condizioni di ottenere rendimenti superiori sugli investimenti. Interactive Brokers ha costantemente ottenuto riconoscimenti come uno dei migliori broker, ricevendo numerosi premi e menzioni da autorevoli fonti del settore come Barron’s, Investopedia, Stockbrokers.com e molti altri.

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iShares apre le opportunità nei mercati per soddisfare le esigenze che cambiano degli investitori. Con oltre vent'anni di esperienza alle spalle, una serie globale di oltre 1.700 ETF e circa 5.500 miliardi di dollari in asset gestiti al 31 marzo 2026, iShares continua a promuovere il progresso per il settore finanziario. I fondi iShares sono gestiti dal portafoglio esperto e dalla gestione del rischio di BlackRock

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