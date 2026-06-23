Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker globale automatico, ha annunciato oggi l'espansione delle sue capacità di trading agentiche grazie all'aggiunta di ChatGPT e Grok, ampliando ulteriormente un ecosistema crescente di integrazioni di piattaforme IA che è iniziato con Claude. Disponibili tramite marketplace certificati di connettori AI su diverse piattaforme leader, queste integrazioni consentono ai clienti di effettuare ricerche, analizzare e generare istruzioni con rapidità ed efficienza, per individuare immediatamente nuove opportunità di trading e di investimento. Con questo lancio, Interactive Brokers amplia inoltre la selezione di prodotti disponibili per le istruzioni di ordine, in modo da includere supporto per opzioni, futures e opzioni su futures, oltre a titoli azionari ed ETF.

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Contatti per Interactive Brokers Group, Inc. Media: Katherine Ewert, media@ibkr.com





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