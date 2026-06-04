INRIX, Inc., un leader globale nell'intelligence dei trasporti, oggi ha annunciato l'implementazione notevolmente ampliata della sua piattaforma di intelligence predittiva di parcheggi e cordoli, rafforzando la sua posizione di soluzione di intelligence di parcheggio più completa e di livello decisionale del settore per i produttori automobilistici, le città e le piattaforme di mobilità a livello mondiale. INRIX offre copertura effettiva sulla base di come funziona realmente il parcheggio sulla strada, fuori strada, sulla disponibilità dinamica e sul comportamento dei conducenti. Gli altri contano le località, INRIX invece comprende gli ecosistemi dei parcheggi.

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Parking Intelligence for a New Era of Mobility

Intelligence dei parcheggi per una nuova era della mobilità

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Lucy Meneghello

Communiqué PR per INRIX

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