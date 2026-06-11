Laserfiche è stata nominata “Champion” nella categoria Enterprise nel report 2026 sulla presenza emozionale e sulla gestione dei contenuti a livello aziendale preparato da Info-Tech Research Group. Laserfiche – fornitore leader di soluzioni SaaS per la gestione intelligente dei contenuti – ha ottenuto questo riconoscimento sulla base delle recensioni fornite dagli utenti finali. È stata nominata “Champion” per il significativo valore offerto a livello aziendale, la continua innovazione dei prodotti e la solida esperienza del cliente offerta.

“Siamo onorati di essere stati nominati Champion da Info-Tech Research Group; riteniamo che questo riconoscimento sottolinei il rapporto stretto con i clienti e il nostro impegno per il loro successo a lungo termine”, commenta Thomas Phelps, direttore informatico e vice presidente senior strategia aziendale presso Laserfiche.

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