Incyte Biosciences Japan G.K. oggi ha annunciato che il Ministro della Salute, del Lavoro del Welfare (MHLW) del Giappone ha approvato Minjuvi ® (tafasitamab) in combinazione con lenalidomide per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante o refrattario.

“Questa approvazione offre una nuova opzione per i pazienti in Giappone che convivono con il DLBCL recidivante o refrattario, una malattia aggressiva con opzioni terapeutiche storicamente limitate”, ha dichiarato Yasuyuki Ishida, AD, Incyte Biosciences Japan. “Siamo impegnati ad affrontare le esigenze critiche non soddisfatte dei pazienti e delle loro famiglie che devono convivere con questo tipo di tumore complesso”.

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