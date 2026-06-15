Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha reso noti i dati clinici provenienti da due studi di fase 1 volti a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di INCA033989, un anticorpo monoclonale migliore della categoria, che agisce contro la calreticulina mutante (mutCALR), in pazienti con neoplasmi mieloproliferativi (MPNs) che esprimono la mutCALR.

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