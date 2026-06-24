Ilkari, un fornitore multinazionale di infrastrutture sovrane, oggi ha annunciato l'integrazione di DC North in Croazia nelle sue operazioni europee, ampliando la presenza della sua infrastruttura sovrana nell'Unione europea e rafforzando la sua piattaforma multiregionale, che comprende operazioni in Islanda e Colombia.

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DC North in Varaždin, Croatia, is now part of Ilkari’s expanding European sovereign infrastructure operations.

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