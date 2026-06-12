BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società oncologica globale, oggi ha annunciato nuovi dati provenienti dal suo franchising ematologico di base al Congresso 2026 della European Hematology Association (EHA) a Stoccolma. I risultati aggiornati di tacabrutideg (BGB-16673), un potenziale degradatore della tirosina chinasi di Bruton (BTK) best-in-class, ha dimostrato di dare risposte durature nella leucemia linfatica cronica/linfoma linfocitario a piccole cellule (LLC/SLL) pretrattato, recidivante/refrattario (R/R) con attività precoce, osservato anche in pazienti mai trattati in precedenza con inibitori alla BTK.

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