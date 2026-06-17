Allegro DVT, leader nelle IP video a semiconduttori e negli strumenti di conformità video , annuncia la disponibilità della sua IP di decodifica AV2 in tempo reale integrata nella sua IP di decodifica multistandard serie Pulsar™ D400 . Questo traguardo fa seguito all'annuncio dell'azienda emesso nel mese di settembre del 2025, che sottolineava i piani di sviluppo di soluzioni per l'emergente ecosistema AV2, che comprendono sia strumenti di conformità video che IP a semiconduttore.

Con la crescente domanda globale di streaming di qualità elevata, AV2 si sta affermando come il prossimo standard di compressione video aperto e senza royalty. Sviluppato dall'Alliance for Open Media (AOM), AV2 rappresenta un salto generazionale nella codifica video ideato per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dello streaming e per consentire nuove esperienze multimediali.

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