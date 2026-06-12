Il Centro nazionale di ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (ICSC) ha inaugurato oggi il computer quantistico IQM Radiance 54 presso CINECA, uno dei principali centri europei di supercalcolo, rendendo possibili applicazioni avanzate nei campi dell’ottimizzazione, della simulazione e del machine learning.

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The moment Italy's second IQM quantum computer went live at CINECA in Bologna.

The moment Italy's second IQM quantum computer went live at CINECA in Bologna.

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