IFF (NYSE: IFF), azienda leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, degli ingredienti alimentari e della salute e delle bioscienze, ha lanciato il suo 2025 Do More Good Report , sottolineando l'impegno dell'azienda a creare prodotti ed esperienze migliori per le persone e il pianeta. Il portafoglio di IFF, sempre più basato sulla natura, sottolinea il ruolo centrale della sostenibilità e posiziona la sua innovazione nel punto d'incontro tra biologia e chimica. Grazie al continuo investimento in R&S, alle ampliate collaborazioni globali sull'innovazione e all'impatto misurabile nella catena del valore, il rapporto dimostra come IFF stia riducendo l'impatto ambientale, garantendo al contempo prestazioni differenziate e valore a lungo termine per clienti e consumatori.

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Cover image for IFF’s 2025 Do More Good report.

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