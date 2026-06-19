Hologic, Inc., un leader globale nella salute delle donne, oggi ha pubblicato il suo 2025 Sustainability Report . Il nuovo rapporto coincide con il 40 o anniversario di Hologic e sottolinea come lo scopo di lunga data dell'azienda, rendere possibili vite più sane per le donne ovunque e ogni giorno, continui a promuovere il progresso per i pazienti, le comunità e il pianeta.

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Hologic 2025 Sustainability Report

“Abbiamo sempre creduto fortemente che il nostro success come società sia fondamentalmente legato alla nostra capacità e al nostro impegno per aiutare le donne di tutto il mondo a vivere una vita più sana”, ha dichiarato Sharon Vidal, Direttore della sostenibilità di Hologic.

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