IFF , un leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, degli ingredienti alimentari e nelle bioscienze, festeggia il 10 o anniversario del suo programma accreditato, di livello Master, leader nel settore per la progettazione e la creazione di profumi, sviluppato in collaborazione con ISIPCA , la scuola di fama mondiale per carriere nei settori della profumeria, della cosmesi e degli aromi alimentari. Fin dal suo lancio nel 2016, il programma IFF ISIPCA ha formato oltre 180 professionisti provenienti da 40 Paesi con 130 laureati ad oggi, e un tasso di occupazione del 100% fino a sei mesi dal conseguimento del diploma.

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The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016.

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Judith Gross, VP, Comunicazioni e Branding

Divisione: Profumi

Email: scentmediarequest@iff.com





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