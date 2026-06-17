IFF , un leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, degli ingredienti alimentari e nelle bioscienze, festeggia il 10 o anniversario del suo programma accreditato, di livello Master, leader nel settore per la progettazione e la creazione di profumi, sviluppato in collaborazione con ISIPCA , la scuola di fama mondiale per carriere nei settori della profumeria, della cosmesi e degli aromi alimentari. Fin dal suo lancio nel 2016, il programma IFF ISIPCA ha formato oltre 180 professionisti provenienti da 40 Paesi con 130 laureati ad oggi, e un tasso di occupazione del 100% fino a sei mesi dal conseguimento del diploma.

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The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016. 

The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016. 

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Judith Gross, VP, Comunicazioni e Branding
Divisione: Profumi
Email: scentmediarequest@iff.com



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