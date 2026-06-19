IFCO, un leader globale nelle soluzioni di imballaggio riutilizzabili per la catena di fornitura degli alimenti freschi, lancia TRLLN (pronuncia: “trillion”), una venture tecnologica indipendente progettata per aiutare le aziende a migliorare la visibilità nelle grandi reti di risorse in rapido movimento. A differenza di modelli di tracciamento tradizionali che spesso richiedono gate, scanner o installazioni hardware fisse lungo la catena di approvvigionamento, l'approccio privo di infrastruttura di TRLLN consente alle aziende di installare sistemi di tracciamento delle risorse in modo significativamente più rapido e con meno complessità operativa.

La piattaforma di TRLLN affronta quattro domande fondamentali sulla visibilità nelle industrie: dove si trova la merce, se è in buone condizioni, se ha raggiunto la destinazione prevista e cosa mostra la cronologia completa della sua movimentazione. Mentre le applicazioni cambiano da un settore all'altro, la tecnologia è applicabile in un'ampia gamma di industrie.

TRLLN offre una tecnologia hardware e software di tracciamento alle aziende che gestiscono grandi reti di risorse riutilizzabili e mobili, tra cui pallet, container, casse, componenti, apparecchiature industriali e altre risorse strategiche. È progettato per settori in cui la visibilità delle risorse, l'utilizzo e la prevenzione della perdita sono aspetti strategici per l'attività, da beni per il commercio al dettaglio e di consumo a servizi nei settori automobilistico, sanitario, aeronautico, edile, delle infrastrutture, catene di ristoranti, consegna di pacchi e logistica di terze parti. In tutti i settori, TRLLN supporta applicazioni come riduzione delle perdite di risorse e prodotti, miglioramento della gestione dell'inventario e dimensioni dei pool di risorse, monitoraggio delle temperature nelle catene del freddo e supporto alle applicazioni di passaporto digitale dei prodotti.

La tecnologia alla base di TRLLN è stata sviluppata all'interno di IFCO e comprovata in una della reti di packaging riutilizzabile più grandi al mondo, con oltre 400 milioni di contenitori di imballaggio riutilizzabile in circolazione in tutto il mondo. Queste dimensioni hanno consentito una soluzione a costi competitivi che integra etichette ad alta tecnologia attive con Bluetooth Low Energy affisse direttamente su risorse riutilizzabili con una piattaforma software potenziata dall'intelligenza artificiale per avere informazioni su posizione, movimentazione e condizioni. La nuova venture rende queste capacità di tracciamento disponibili alle aziende oltre la rete dei clienti di IFCO, consentendo loro di monitorare i loro asset in mercati e filiere di fornitura di maggiori dimensioni. La piattaforma è utilizzabile attraverso il dashboard di TRLLN or in modalità integrata nei sistemi esistenti dei clienti mediante connettività API.

“In quanto leader nella logistica degli alimenti freschi, ci siamo accorti che la sfida della visibilità che affrontavamo nella nostra stessa rete riguarda tutti i settori. Ogni settore che gestisce milioni di risorse in movimento si trova ad affrontare lo stesso problema. Abbiamo trovato un modo per risolverlo in modo efficace in termini di costi e su una scala mai raggiunta prima”, ha dichiarato Mike Pooley, AD di IFCO.

Colmare i divari della visibilità nelle catene di fornitura nel tracciamento delle risorse

Le catene di fornitura globali di oggi movimentano ogni giorno milioni di asset riutilizzabili, eppure le inefficienze e i punti ciechi pesano ancora sui pool di risorse nelle varie industrie. Le perdite di risorse e prodotti creano un notevole impatto economico e operativo, con perdite e furti globali che si aggirano tra i 30 e i 50 miliardi di dollari all'anno. I sistemi di tracciamento tradizionali spesso rimangono troppo costosi e complessi da scalare in ambienti dinamici e multi-partner.

TRLLN è stato creato per affrontare questa sfida attraverso un modello Tracking-as-a-Service. A differenza di sistemi di tracciamento delle risorse che dipendono da gate, hardware della struttura o infrastrutture locali, i tag digitali di TRLLN viaggiano assieme alle risorse. Il cuore del sistema è Intelligent Node, un'etichetta Bluetooth Low Energy, delle dimensioni di circa un francobollo, con un circuito elettronico stampato e un chip personalizzato. La piattaforma integra queste etichette connesse con il software su cloud, con la connettività gestita e con l'analisi AI avanzata. TRLLN offre ai clienti questo servizio attraverso un modello di abbonamento annuale basato sul numero di risorse tracciate.

“I divari di visibilità spesso appaiono tra strutture, dove i sistemi di tracking tradizionali sono più difficili da installare”, ha affermato il Dott. Sebastian Grams, AD di TRLLN e Direttore informatico di IFCO . “TRLLN chiude questi divari spostando l'intelligence direttamente sulla risorsa stessa. La soluzione è plug-and-play e progettata per un'installazione rapida. Allo stesso tempo, la soluzione dà alle organizzazioni i dati di cui hanno bisogno per ridurre le perdite, migliorare l'utilizzo delle risorse e gestire catene di fornitura complesse con maggiore efficacia”.

Informazioni su TRLLN

TRLLN è una società specializzata in Tracking-as-a-Service indipendente dal settore, che aiuta le organizzazioni a ottenere maggiore visibilità nelle catene di fornitura globali. Uno spin-out tecnologico indipendente di IFCO, TRLLN fornisce informazioni su posizione, movimento e condizioni di risorse attraverso una piattaforma di tracciamento IoT. La sua rete di sensori auto-organizzanti viaggia con la risorsa, consentendo il tracciamento senza interruzioni tra strutture, parter e aree geografiche senza necessità di infrastrutture fisse. Offrendo dati attuabili, TRLLN consente il tracciamento delle risorse, l'ottimizzazione dell'inventario, il monitoraggio dell'utilizzo, la gestione della catena del freddo, la trasparenza della catena di fornitura e l'implementazione del passaporto digitale dei prodotti. Per saperne di più: www.trlln.io | Seguire l'azienda su LinkedIn @trlln

Informazioni su IFCO

IFCO è uno dei maggiori fornitori globali di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi, al servizio di clienti in oltre 50 Paesi. IFCO gestisce un pool di oltre 400 milioni di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC) in tutto il mondo, che vengono utilizzati ogni anno per 2,5 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, pesce e frutti di mare, uova, pane e altri articoli dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari. Gli RPC IFCO garantiscono una migliore catena di approvvigionamento degli alimenti freschi proteggendone la freschezza e la qualità e riducendo i costi, gli sprechi alimentari e l’impatto ambientale rispetto agli imballaggi monouso. Per saperne di più: www.ifco.com | Seguire l'azienda su LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Nota per i media:

TRLLN è stata presentata ufficialmente durante l'intervento del Dott. Sebastian Grams al Google Cloud Summit DACH il 9 giugno 2026. Foto della presentazione sono disponibili qui ( https://www.ifco.com/wp-content/uploads/zip/TRLLN-Use-Cases-Picture-Selection.zip ). Un breve video aziendale di presentazione di TRLLN è disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/@trlln-io

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Inigo Canalejo

IFCO - Direttore della sostenibilità e Vicepresidente, ESG e Marketing strategico

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Radha Ahlstrom-Vij

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