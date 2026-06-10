Icon Solutions , la fintech britannica che consente alle banche di progettare e implementare sistemi di pagamento all'avanguardia, ha lanciato un'implementazione di riferimento che dimostra come le banche possano utilizzare la Icon Payments Framework (IPF) , il sistema di pagamenti Icon, per accelerare il supporto all'elaborazione dei pagamenti utilizzando risorse digitali basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT). Poiché IPF è agnostico sia al tipo di risorse digitali sia alla rete DLT che le supporta, il rischio di frammentazione è ridotto con l'aumento dell'adozione.

Si sta assistendo a un crescente interesse per le risorse digitali come stablecoin, depositi tokenizzati, token di deposito e valute digitali delle banche centrali (CBDC) per consentire pagamenti più rapidi, più economici e più intelligenti.

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