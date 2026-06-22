i2c Inc. , innovatore globale nel settore della tecnofinanza, ha annunciato oggi di aver ottenuto il riconoscimento “Best AI-Powered Fraud Detection Solution by a Vendor” (Miglior soluzione di rilevamento delle frodi basata sull’IA sviluppata da un’impresa) in occasione dei Digital Banker Middle East & Africa Innovation Awards 2026 .

Il riconoscimento attesta l’uso innovativo dell’intelligenza artificiale da parte di i2c per aiutare le istituzioni finanziarie e imprese fintech a rafforzare la prevenzione delle frodi, ottimizzare i risultati relativi alle autorizzazioni e offrire esperienze di pagamento più sicure. Mentre i tentativi di frode diventano sempre più sofisticati e rapidi, le funzionalità i2c di gestione delle frodi basate sull’IA consentono ai clienti di identificare le attività sospette in tempo reale, riducendo al minimo gli ostacoli per i titolari di carta legittimi.

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Debra Dekelbaum

Direttrice rapporti con gli analisti e i media presso i2c

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