I risultati dello studio clinico pivotale di Fase 3 frontMIND di Incyte sulla combinazione di Tafasitamab (Monjuvi ® /Minjuvi ® ) presentati in occasione della sessione plenaria del congresso 2026 della European Hematology Association (EHA) hanno indicato un prolungamento della sopravvivenza libera da progressione

Incyte (Nasdaq:INCY) ha annunciato oggi i risultati positivi ottenuti dallo studio clinico pivotale di Fase 3 frontMIND che valuta l'efficacia e la sicurezza di tafasitamab (Monjuvi ® /Minjuvi ® ), un anticorpo monoclonale citolitico umanizzato, modificato a livello del dominio Fc e diretto contro il CD19, e del lenalidomide aggiunto a R-CHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine e prednisone; Tafa-Len-R-CHOP) rispetto a R-CHOP, l'attuale standard terapeutico, come trattamento di prima linea per adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) o linfoma a cellule B di alto grado (HGBL) precedentemente non trattato.

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