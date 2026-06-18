Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha annunciato che amplierà la sua collaborazione con OpenAI *1 per accelerare la modernizzazione e la cybersicurezza basate sull'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260617470574/it/

Contatto per i media

Heather Ailara

Manager delle PR

Hitachi, Ltd.

heather@211comms.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire