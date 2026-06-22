HistoSonics , l'azienda che ha creato il sistema di istotripsia Edison® e le innovative piattaforma per la terapia con questa tecnica, oggi ha annunciato la chiusura di un nuovo round di finanziamento con la partecipazione di Reed Jobs and Yosemite, il cui obiettivo è “rendere il cancro non-letale nel corso della nostra vita”, assieme a diversi nuovi investitori. Gli ulteriori termini del finanziamento non sono stati divulgati.

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HistoSonics Edison® Histotripsy System

Il finanziamento giunge in un momento storico per HistoSonics, mentre la società continua ad espandere in tutto il mondo l'adozione clinica dell'istotripsia per i tumori epatici e sta rapidamente portando avanti altre applicazioni della sua piattaforma non-invasiva nei tumori solidi.

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