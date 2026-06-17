Happy Holidays S.A. oggi ha annunciato la firma di un accordo di investimento con JTA Investment Holding, con sede in Qatar, per lo sviluppo del progetto sostenibile SARTIMARE Beach Resort & Spa a Sarti, nella Penisola Calcidica, Grecia.

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Dr. Amir Ali Salemi Zadeh, CEO of JTA Investment Holding and Georgios Iosifidis, Founder & Owner of HappyHolidays S.A.

Ai sensi dell'accordo, JTA Investment Holding investirà 65 milioni di euro nel progetto, che verrà costruito in un'area di circa 120.900 metri quadrati. La costruzione è prevista tra il 2027 e il 2030. Progettato con un forte impegno nei confronti della responsabilità ambientale, SARTIMARE comprenderà strutture ricettive di lusso, residenze e ville esclusive, servizi wellness, spazi commerciali, punti vendita di cibi e bevande e infrastrutture per imbarcazioni.

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Contatto per i media:

Georgios Iosifidis

Fondatore e CEO

Happy Holidays S.A.

Email: info@happyholidayssa.com

Tel.: +30 693 671 7556





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