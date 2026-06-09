Haleon, azienda di beni di consumo incentrata unicamente sul miglioramento della salute quotidiana, oggi annuncia i piani di ampliamento della sua attività commerciale in India, uno dei mercati in più rapida crescita, fondamentale per consentire ad Haleon di realizzare la sua strategia e le sue ambizioni per raggiungere un altro miliardo di consumatori entro il 2030.

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Haleon Health Ambassador on motorbike, equipped with testing kits, samples and diagnostic tools

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Philippa Keir - philippa.l.keir@haleon.com - +447969271455
Victoria Durman - victoria.a.durman@haleon.com - +447894505730



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