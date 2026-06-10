H55 oggi ha annunciato la consegna di moduli di batterie di propulsione di livello certificato a Pratt & Whitney Canada a supporto del RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator: si tratta di una tappa storica che convalida ulteriormente la transizione di H55 dallo sviluppo tecnologico all'esecuzione su scala industriale e rappresenta una tappa importante nella commercializzazione delle tecnologie di accumulo energetico di livello certificato dell'azienda per applicazioni aerospaziali ibrido-elettriche. Pratt & Whitney è un'azienda RTX.

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H55 Adagio Battery Modules in Pratt & Whitney Canada Hangar ©RTX

La consegna rappresenta più di integrazione di hardware. Dimostra la capacità di H55 di realizzare sistemi di propulsione conformi alla produzione in un ambiente approvato da enti regolatori e installarli in programmi di integrazione su velivoli operativi e di prove di volo: una capacità che, ad oggi, è stata raggiunta solo da un numero ristretto di aziende a livello mondiale.

Mentre l'aviazione elettrica ed ibrida-elettrica va oltre i concetti iniziali per perseguire la certificazione e la commercializzazione, i produttori di velivoli richiedono sempre più spesso partner in grado di fornire non solo innovazione tecnologica, ma anche maturità industriale, architettura di sicurezza e sistemi di produzione certificata. Per H55, la fornitura di moduli conformi alla produzione nell'ambito di un programma attivo di integrazione aerospaziale e di prove di volo dimostra la validità della sua tecnologia, la capacità produttiva e la struttura della certificazione a supporto di applicazioni commerciali future.

“I produttori di aerei oggi richiedono più della tecnologia delle batterie”, ha dichiarato Sébastien Demont, Co-fondatore e CTO di H55. “Richiedono un'architettura di sicurezza di livello certificato, produzione industrializzata, affidabilità operativa e integrazione scalabile dei sistemi. L'installazione di moduli conformi alla produzione nel RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator convalida la capacità di H55 di soddisfare questi requisiti su scala industriale e segna una tappa importante nel portare le nostre tecnologie di accumulo energetico di livello certificato a una gamma più ampia di applicazioni aerospaziali commerciali. Questo traguardo offre una solida base per gli sviluppi futuri nell'aviazione ibrida-elettrica, nella difesa, negli UAV (droni) e nelle piattaforme aerospaziali di nuova generazione”.

L'architettura delle batterie proprietaria di H55 è stata sviluppata specificamente per soddisfare i rigorosi requisiti di certificazione e operativi dei sistemi di propulsione elettrica e ibrida-elettrica. La società ha accumulato oltre 2.000 ore di volo in diversi programmi aeronautici registrando zero incidenti associati alle batterie, creando un set di dati operativi e un registro di sicurezza che continuano a rafforzare la sua posizione competitiva.

La società inoltre è diventata la prima nel settore a completare le prove per la certificazione della batteria a propulsione richiesti dalle autorità normative, una tappa storica che ora serve da base per le forniture nei programmi aerospaziali operativi.

“La propulsione ibrida-elettrica rappresenta un percorso importante per migliorare l'efficienza e le prestazioni del combustibile per un'ampia gamma di piattaforme future di aeromobili”, ha dichiarato Jean Thomassin, direttore esecutivo, Introduzione di nuovi prodotti e servizi, Pratt & Whitney Canada. “La capacità di H55 di fornire sistemi di batterie per il settore aeronautico conformi a rigorosi standard di certificazione e produzione riveste un ruolo fondamentale per dimostrare la tecnologia ibrida-elettrica in volo”.

Il traguardo rafforza la posizione di H55 come una delle poche società a livello mondiale che riuniscono:

architettura di sicurezza di livello certificato

capacità produttiva approvata da enti regolatori

esperienza convalidata di operazioni di volo

integrazione di sistemi di propulsione scalabili

… che accelerano la transizione della società verso la commercializzazione e l'implementazione nell'aviazione ibrida-elettrica, nelle applicazioni della difesa, negli UAV e nelle piattaforme aerospaziali di nuova generazione, rafforzando al contempo la posizione di H55 come fornitore di soluzioni di accumulo energetico di livello certificato per programmi aerospaziali commerciali futuri.

Informazioni su H55

H55 è un'azienda svizzera specializzata in sistemi di propulsione elettrica certificata e di accumulo energetico di livello certificato per l'aviazione. La società consente all'aviazione elettrica di crescere su larga scala trasformando le batterie al litio commerciali in sistemi di accumulo di energia sicuri per l'aviazione approvati dagli enti normativi, coperti dalle compagnie assicurative e implementabili ripetutamente dai produttori OEM come una piattaforma di propulsione certificata in tutti i programmi aeronautici. Questo viene ottenuto attraverso caratterizzazione indipendente delle celle, rigoroso controllo in entrata, architetture di sicurezza ridondanti e prove conformi alle normative, progettate sulla base dei peggiori scenari di guasto.

Fondata come eredità tecnologica del programma Solar Impulse, H55 vanta oltre vent'anni di esperienza pratica nell'aviazione elettrica. La società ha progettato, realizzato e portato in volo diversi aeromobili elettrici e ha accumulato oltre 2.000 ore di volo elettrico registrando zero incidenti associati alle batterie, fornendo la profondità operativa richiesta per eseguire programmi di livello certificato, non solo conformi ai requisiti di certificazione.

H55 si avvale di un team direttivo solido ed esperto che unisce profonde competenze nell'ampliare le aziende tecnologiche con esecuzione operativa diretta. Insieme, queste capacità supportano una transizione affidabile da progetti certificati a produzione in serie ripetibile. L'approccio di H55 basato sulla piattaforma, nel quale l'evidenza della certificazione si accumula in tutti i programmi, riduce il rischio dell'adozione, facilitando al contempo l'implementazione efficiente dal punto di vista del capitale di aeromobili elettrici e ibridi-elettrici.

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