GigaDevice , importante società produttrice di semiconduttori specializzata in Flash memory , microcontrollori a 32 bit (MCU) , sensori , e prodotti analoghi , ha ufficialmente stretto una collaborazione strategica con Qt Group, un leader globale nelle soluzioni di progettazione, sviluppo e controllo qualità di software. Utilizzando la serie MCU ad alte prestazioni GD32H7 , le due aziende collaboreranno per ottimizzare e migliorare le soluzioni delle GUI embedded, consentendo agli sviluppatori di creare esperienze dell'utente più intuitive, reattive e visivamente arricchite. Questa collaborazione amplia ulteriormente la strategia dell'ecosistema di GigaDevice nell'interfaccia uomo-macchina (IUM) all'avanguardia e crea una solida base per l'innovazione futura nelle soluzioni industriali smart, nei sistemi di accumulo energetico, nei dispositivi domestici intelligenti e nell'elettronica di consumo.

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GigaDevice and Qt Group Announce Global Partnership to Advance the Embedded GUI Ecosystem

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