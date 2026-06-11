GigaDevice , azienda leader nei semiconduttori, specializzata in memoria flash , microcontroller a 32-bit (MCU) , sensori e prodotti analogici , ha introdotto i nuovi MCU serie GD32E512 e GD32E252 progettati specificamente per applicazioni di moduli ottici.

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Empowering Optical Interconnect Innovation, GigaDevice Unveils Dedicated MCUs for Optical Modules.

Come fornitore leader di MCU per applicazioni di moduli ottici, GigaDevice ha mantenuto una forte attenzione sul mercato della comunicazione ottica, allineando costantemente lo sviluppo dei suoi prodotti ai requisiti del settore che cambiano e alle tecnologie di interconnessione ottica di nuova generazione. Forte di anni di esperienza nelle soluzioni di controllo per moduli ottici, GigaDevice ha stabilito una solida posizione sul mercato grazie all'innovazione continua e alla stretta collaborazione con partner industriali.

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